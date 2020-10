Early Middle School names honor roll for 1st six weeks of 2020

Brownwood Bulletin

EARLY — Early Middle School names its first six weeks honor roll students.

A Honor Roll

Sixth Grade

Jensen Barr, Landen Brandstetter, Kaden Burleson, Kendal Burleson, Brayden Cavanaugh, Sara Davis, Ian Desai, Sydney Greaves, Thomas Groom, Miley Lorah, Tanner Lyon, Aleeya McCombs, Ethan Prochaska, Mikel Reedy, Jordan Rutherford, Ellie Shea, Alexis Sigle, Tyley Simmons, Grant Stacks.

Seventh Grade

Ellie Glasscock, Brooklyn Guthery, Nhat Nguyen, Cooper Shults, Will Speck.

Eighth Grade

Jonathan Bennie, Kayci Beverly, Benjamin Bleth, Mattyson Boswell, Kaden Bryan, Steely Fielder, Allyson Fischer, Piper Pedersen, Harmonie Pittman, Jordan Simmons, Kelcy Simpson, Julienne Socong, Kierston Taylor,

A-B Honor Roll

Sixth Grade

Saedy Anderson, Parker Bartlett, Daniel Bates, Benjamin Blanton, Kyleigh Cates, Myracle Cumba, Calder Damron, Daniella Espinosa, Logan Espinosa Raleigh Fowler, Ilena Fulton, Sarah Gilligan, Mia Gomez, Ariel Haechten,, Jennifer Hathcock, Riley Henderson, Hutsyn Hohertz, Robin Johns, Hadley Johnson, Jaycee Lawson, Aiko Martinez, Meghan McCorkle, Henslee Middleton, Ethan Miller, Brayden Moya, Taylor Perry, Grey Pruett, Isabella Quebe, Aidelyn Riquetty,, Allyannah Rodriguez, Ivan Rodriguez, Iain Russell, Dylan Sanders, Brayden Schafer, Ryleigh Sharp, Rhetton Smith, Malarie Stanley, Jaxson Stockman Lindsey Tatum, Hallie Thornberry, Joe Tijerina, Kayleigh Torrez, David Uvalle, Katelyn Vera, Bryson Wright.

Seventh Grade

Brooke Baker, Addilyn Benson, Gabrielle Benson, Emma Blanton, Cassidy Frerichs, Liliana Herrera, Alyssa Hutcheson, Aislin McCleery, Brooklynn McCullough, Olivia Miller, Madison Moseley, Tiffany Phelps, Rohyn Price, Alexis Rodriguez, Maylee Scott, Cali Vargas, Johnna Wilkins.

Eighth Grade

Derrick Beard, Kaeden Byrd, Brooks Clippinger, Gyselle Cruz, Clarence Cubarol, Angel Del Villar, Brody Fulton, Lainey Goode, Claire Leigh, Ben Morris, Kendra Murphy, Carley Oliver, Rudra Patel, Marissa Reedy, Hadalee Saunders, Abby Sharp, Keegan Sherrill, Taylor Simpson, Sam St. Ama, Mariyah Tovar, India Vogt, Chloe Walls, Kairi Ward, Parker Warren, Madden Wise.