Brown County Christian School releases honor roll

Brown County Christian School released its honor roll list for the first semester.

A Honor Roll

Kaci Barrow Aria, Bergeman, Caris Bishop, Sophia Cagle, Gracie Curry, Layne Curry, Eliada Hoffman, Dawson McCluskey, Koralea Mitchell, Parker Sikes, Luke Spinks, Stella Tunnell, Benjamin Venegas

AB Honor Roll

Charlie Adams, Staci Barrow, Zachary Biessener, Seth Bishop, Finn Hull, Kaydence Martin, Benson McCluskey, Michael Thacker Martin, David Venegas, Uzziah Villarreal. Now enrolling; visit bcc.school or call 325-641-2223 to begin the enrollment process.